Jesy Nelson od kilku dni źle się czuła, a teraz jej obawy zostały potwierdzone - u wokalistki stwierdzono zakażenie COVID-19.

Choroba i pozytywny test na obecność koronawirusa sprawiły, że odwołała swój pierwszy solowy koncert w Hits Radio Live w Birmingham.

Zgodnie z rządowymi wskazówkami, Jesy poddała się samoizolacji.

"Przepraszam wszystkich fanów, którzy kupili bilety i jest mi przykro, że nie mogę tam być" - napisała 30-letnia wokalistka.

Instagram Post

W grudniu Nelson ma wystąpić podczas Capital's Jingle Bell Ball razem z m.in. Justinem Bieberem i Edem Sheeranem.

Reklama

Solową karierę Brytyjka rozpoczęła wypuszczeniem singla "Boyz" z udziałem Nicki Minaj.



Clip Jesy Nelson Boyz - Ft. Nicki Minaj

Little Mix bez Jesy Nelson

"Po dziewięciu wspaniałych latach spędzonych razem Jesy podjęła decyzję o opuszczeniu Little Mix ( sprawdź! ). To niesamowicie smutny czas dla nas wszystkich, ale w pełni wspieramy Jesy" - takie oświadczenie wystosowały pozostałe wokalistki brytyjskiego girlsbandu w połowie grudnia 2020 r.

Clip Little Mix Sweet Melody

"Kochamy ją bardzo i zgadzamy się, że to ogromnie ważne co robi dla swojego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia" - dodały.



Perrie Edwards, Jade Thirlwall i Leigh-Anne Pinnock podkreśliły, że będą kontynuować działalność jako trio, dementując plotki o rozpadzie grupy.

Pierwszym utworem zespołu po odejściu Jesy Nelson był singel "Heartbreak Anthem" z Davidem Guettą i elektronicznym duetem Galantis.



Little Mix na Brit Awards 2017 1 / 6 Grupa Little Mix była jedną z gwiazd gali Brit Awards 2017 Źródło: Getty Images Autor: Gareth Cattermole udostępnij

"Potrzebuję spędzić czas z ludźmi, których kocham, robiąc rzeczy, które sprawiają mi radość" - podkreślała Jesy Nelson ogłaszając swoje odejście z Little Mix.

Na początku listopada 2020 r. do sklepów trafił szósty album Little Mix - "Confetti" ( posłuchaj tytułowej piosenki ! ). Niemal w tym samym czasie pokazano finałowy odcinek talent show "Little Mix: The Search", a wokalistki pojawiły się w roli prowadzących galę MTV EMA 2020. W ostatniej chwili poinformowano, że z powodu tajemniczej choroby swój udział w obu tych wydarzeniach odwołała Jesy Nelson.

W listopadzie 2021 r. ukazała się składanka "Between Us" zawierająca największe przeboje girlsbandu oraz pięć nowych piosenek. Do promocji wybrano single "Love (Sweet Love)" i "No".