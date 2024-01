Jest kolejna piosenka do filmu "Akademia Pana Kleksa". Kto zabiera widzów "Do gwiazd"?

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

W dniu oficjalnej premiery filmu "Akademia Pana Kleksa" do sieci trafia piosenka "Do gwiazd", w której zaśpiewały młode gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W nowym singlu pojawili się Oskar Cyms (zwycięzca 18. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo") i znana z "The Voice Kids" Carla Fernandes.

Oskar Cyms nagrał duet z Carlą Fernandes do nowej "Akademii Pana Kleksa" /AKPA