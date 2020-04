Jessie J i Channing Tatum ponownie się rozstali. Jak długo wytrzymają?

Wokalistka Jessie J i aktor Channing Tatum po niemal roku bycia razem, zerwali ze sobą pierwszy raz. Po powrocie, także zerwali. W otoczeniu byłej pary nie brakuje czekających na ich kolejne rozstania i powroty.

Jessie J i Channing Tatum już nie są razem /Tommaso Boddi /Getty Images

Pod pseudonimem Jessie J ukrywa się Jessica Ellen Cornish - brytyjska piosenkarka i autorka tekstów.



Jessie J kończy 30 lat 1 / 10 Urodzona 27 marca 1988 roku Jessie J, a właściwie Jessica Ellen Cornish, swoją przygodę z branżą rozrywkową zaczęła już jako 11-latka. Właśnie wtedy wystąpiła w musicalu "Whistle Down the Wind". Brytyjka odebrała też gruntowne wykształcenie muzyczne. Wokalistka uczęszczała do BRIT School, którą skończyli również Adele, Amy Winehouse, Ella Eyre i Katie Melua. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein udostępnij

Reklama

Jej kariera rozpoczęła się od pisania tekstów piosenek dla Justina Timberlake'a, Alicii Keys i Christiny Aguilery. W 2008 występowała jako support w trasie koncertowej Cyndi Lauper, by dopiero w dwa lata później - w 2010 roku wydać swój debiutancki singel "Do It Like a Dude". Od tamtej pory szybko zaczęła zyskiwać popularność.



W październiku 2018 r. pojawiły się pierwsze doniesienia, że wokalistka spotyka się aktorem Channingiem Tatumem. Nieco ponad rok później para miała się rozstać, ale okazało się, że Jessie i Channing bez siebie wytrzymali raptem miesiąc.



Gdy do mediów przedostała się informacja o rozstaniu pary, obyło się bez pełnych zdziwienia komentarzy. Zdziwienia nie wywołała też wiadomość towarzysząca, że wszystko odbyło się bez niepotrzebnych starć i kłótni, najzupełniej polubownie. Ile razy można się kłócić z powodu rozstania przecież.

Wideo Channing Tatum nieustannie flirtuje z Jessie J na Instagramie. Co zrobił tym razem? (Cover Video/x-news)

"Obydwoje starali się, aby ich związek był taki, jakim był wcześniej, ale zorientowali się z czasem, że trzeba iść dalej. Osobno" - poinformowała media osoba z bliskiego otoczenia pary.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jessie J Price Tag

Jako podstawowe przyczyny rozstania aktora i piosenkarki wymieniane są jego pracoholizm i opiekowanie się Everly, 6-letnią córką z pierwszego związku z byłą żoną Jenną Dewan. Między wierszami można było wyczytać, że Jessie J nie była traktowana tak, jak tego oczekiwała.

Para ostatni raz była widziana wspólnie pod koniec lutego. Channing Tatum stracił partnerkę, ale zyskał prawo do opiekowania się córką w takim samym wymiarze godzin jak jej mama, 50/50.