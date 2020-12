Jessica Simpson schudła 45 kg. Fani nie mogą wyjść z podziwu

Nieco już zapomniana wokalistka Jessica Simpson na Instagramie opublikowała serię bożonarodzeniowych zdjęć z najbliższą rodziną. Fani zachwycają się imponującą sylwetką 40-latki.

Przez ostatnie lata Jessica Simpson koncentrowała się bardziej na promowaniu swojej marki odzieżowej (przyniosła już miliard dol. przychodów) oraz wychowywaniu dwojga dzieci, a karierę muzyczną odłożyła na bok.

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.