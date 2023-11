Jennifer Lopez zapowiada album "This Is Me... Now". Kiedy premiera płyty?

"Ludzie myślą, że wiedzą wiele o tym, co mi się przydarzyło po drodze, o mężczyznach, z którymi byłam. Ale tak naprawdę nie mają pojęcia, mają błędne wyobrażenie. Jest jakaś część mnie, którą ukrywałam przed wszystkimi. Teraz czuję, że znalazłam się w takim miejscu w moim życiu, w którym mam coś do powiedzenia" - powiedziała Jennifer Lopez w ubiegłorocznym wywiadzie dla "Vogue", zapowiadając nową płytę.

Już wiadomo, że na nowym albumie znajdzie się w sumie 13 utworów. Jak informuje portal "Variety" pierwszym singlem zapowiadającym to wyczekiwane wydawnictwo będzie piosenka "Can't Get Enough", która ukaże się już 10 stycznia. Cała płyta trafi do rąk fanów 16 lutego, czyli tuż po święcie zakochanych.

To nie wszystkie niespodzianki, jakie dla swoich fanów przygotowała Lopez. W ostatnich dniach na jej Instagramie pojawiło się kilka filmików zapowiadających nowy album. Wbrew pozorom nie są to jednak fragmenty teledysków. Lopez ujawniła, że w dniu premiery płyty na platformę Amazon Prime trafi film "This Is Me... Now: The Film".

Produkcja, którą zrealizował Dave Meyers, według zapowiedzi ma być pełną muzyki, tańca i szczerych zwierzeń "wizualną opowieścią o życiu uczuciowym Lopez".

Jennifer Lopez "This is Me... Now": Tracklista albumu

"This Is Me...Now" "To Be Yours" "Mad in Love" "Can’t Get Enough" "Rebound" "not.going.anywhere." "Dear Ben, Pt. II" "Hummingbird" "Hearts and Flowers" "Broken Like Me" "This Time Around" "Midnight Trip to Vegas" "Greatest Love Story Never Told".

Jennifer Lopez nadal zachwyca

Choć latynoska gwiazda skończyła w tym roku 54 lata, to nadal wyjątkowej formy mogą jej pozazdrościć o wiele młodsze gwiazdy. "Nie do zatrzymania i najpiękniejsza", "Oszałamiająca", "O Boże, JLo w klimacie lat 70. ma moje serce", "Wyglądasz bardzo zmysłowo", "Gorąca JLo", "Zapierasz dech w piersiach" - pisali zachwyceni jej wyglądem fani, gdy pokazała się w bikini.

Wokalistka zdradziła niegdyś, że jej świetna forma fizyczna i wygląd, to nie tylko efekt genów. "Nie chcę się zastać. Trenuję trzy razy w tygodniu, ćwiczę jogę i tańczę. Utrzymuję to" - mówiła w jednym z wywiadów Jennifer Lopez.

"W końcu się zestarzeję. Wszyscy zaczną mówić 'patrzcie, jaka ona jest stara'. Ale teraz jeszcze to wszystko trzymam" - mówiła magazynowi "Emmy" w 2018 roku.