Jennifer Lopez i Ben Affleck reaktywowali swój związek po 17 latach od głośnego zerwania zaręczyn. Sakramentalne "tak" gwiazdor "Zaginionej dziewczyny" i autorka hitu "Waiting For Tonight" powiedzieli sobie w lipcu zeszłego roku podczas kameralnej ceremonii w Las Vegas. Miesiąc później gwiazdorska para zorganizowała huczne trzydniowe wesele z udziałem sławnych przyjaciół i znajomych.

"To był niezwykły czas. Najpierw wyprawili przyjęcie przedślubne, a później 45-minutową ceremonię zaślubin. Goście świetnie się bawili" - relacjonowała w rozmowie z "People" osoba z bliskiego otoczenia nowożeńców.

Clip Jennifer Lopez Waiting For Tonight

Wkrótce potem Affleck i Lopez zamieszkali w nowym domu wraz ze swoimi pociechami z poprzednich związków. "To była bardzo emocjonalna przemiana. Wszystkie moje najskrytsze marzenia się spełniają. Czuję, że to był najlepszy rok mojego życia od czasu, gdy urodziłam dzieci" - wyznała gwiazda w styczniu w jednym z wywiadów. Goszcząc w programie "Today" artystka opowiedziała o zażyłej relacji, jaką jej 15-letnie bliźniaki nawiązały z ojczymem. Affleck ma również trójkę własnych dzieci z poprzedniego małżeństwa z Jennifer Garner: 11-letniego Samuela, 14-letnią Seraphinę i 17-letnią Violet.

J.Lo ujawnia, jakie relacje mają jej dzieci ze słynnym ojczymem

"Jest wspaniałym, cudownym ojcem. Dla Emme i Maxa jest prawdziwym autorytetem. Ben jest po prostu fantastyczny. Wie, jak sprostać temu wyzwaniu. Moje dzieci go kochają i doceniają. Ja również" - rozpływała się nad ukochanym Lopez. Opowiadając o wychowywaniu nastoletnich potomków gwiazda przyznała, że często zadziwiają ją swoją dojrzałością.

"Stają się dorosłymi ludźmi. Dzieciaki mają obecnie dostęp do tak wielu informacji, że myślą i mówią o życiu w zupełnie inny sposób niż my, gdy byliśmy nastolatkami. One kwestionują wszystko, walczą o swoje, mają własne przekonania, co jest absolutnie wspaniałe. Wierzę w to, że są w stanie zmienić świat i uczynić go lepszym miejscem dla nas wszystkich" - powiedziała Lopez.

