Jennifer Lopez: Chciałabym zamieszkać we Włoszech

Jennifer Lopez przyznała, że jej marzeniem jest porzucenie wszystkich obowiązków w Stanach Zjednoczonych i przeprowadzka do Włoch, aby wieść tam spokojne i proste życie.

Jennifer Lopez to jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd na świecie. W zeszłym roku wokalistka i aktorka świętowała 50. urodziny, a jej ostatnie miesiące są wyjątkowo aktywne. Gwiazda wystąpiła w świetnie ocenionym filmie "Ślicznotki", w którym zagrała główną rolę (wcieliła się w postać Ramony, striptizerki okradającej bogatych maklerów z Wall Street).

To jednak nie koniec wyzwań. Na początku lutego 2020 roku, Lopez wraz z Shakirą, wystąpią w przerwie finału Super Bowl. Gwiazda zapowiedziała spektakularne widowisko.

W rozmowie z "Vanity Fair" Lopez zdradziła jednak, że często myśli o tym, jak potoczyłoby się jej życie, gdyby nie została piosenkarką i aktorką.

"Chciałabym zamieszkać gdzieś poza USA, w małym miasteczku we Włoszech lub po drugiej stronie świata, na Bali. Wieść życie, które jest mniej skomplikowane i organiczne, gdy możesz jeździć na rowerze, kupić chleb, wsadzać go do koszyka, zawieźć go do domu i zjeść go na bujanym krześle z pięknym widokiem na drzewo oliwne lub dąb. Takie są moje fantazje" - zdradziła.

Lopez dodała jednak ma świadomość, że jej obecne życie to pasmo wielu sukcesów.



"Jestem w idealnym momencie mojego życia, ale to też świetny czas dla latynoskich kobiet, które przejmują największe wydarzenia w Ameryce" - przyznała..

"Mam ogromne szczęście z możliwości reprezentowania mojej społeczności, kobiet i wszystkich, których znam" - przyznała Lopez.