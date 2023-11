Jenner: Album "Prove Them Wrong" w szczegółach

Nowy materiał heavy / speed / thrashmetalowej grupy z Belgradu zarejestrowano w miejscowym Citadela Sound Production. Miksem i masteringiem "Prove Them Wrong" zajął się Luka Matković.



Drugi album zespołu Alexandry Lioness (wokal / gitara), Anji Mirković (bas) i Seleny Simić (perkusja) będzie mieć swą premierę 24 stycznia 2024 roku nakładem hiszpańskiej Fighter Records. Płyta dostępna będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz w odsłonach cyfrowych.



"To Live Is To Suffer", debiutancki album Jenner, ujrzał światło dzienne w 2017 roku; trzy lata później do sprzedaży trafiła EP-ka "The Test Of Time". Oba materiały wydała francuskiej Infernö Records. Reedycja pierwszej płyty pojawiła się w marcu tego roku, już z nalepką Fighter Records.



Na pierwszy singel promujący longplay "Prove Them Wrong" wybrano numer tytułowy. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo JENNER - Prove Them Wrong [2024]

Jenner - szczegóły albumu "Prove Them Wrong" (tracklista):

1. "No Time For Prayer"

2. "Prove Them Wrong"

3. "Born For Something More"

4. "Down In The Pit"

5. "Not Even You"

6. "Eye For An Eye"

7. "I Saw It All Clear"

8. "Never Say Die"

9. "Laws Of The Weak".