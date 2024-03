Ernest Bryll ( sprawdź! ) zmarł 16 marca w wieku 89 lat.

"Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 25 marca 2024 roku o godz. 13.30 w kościele OO Dominikanów (ul. Dominikańska 2), po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej" - poinformowano w nekrologu poety podpisanym przez żonę i córki.



Ernest Bryll zaczął pisać teksty piosenek w połowie lat 60. Po jego twórczość sięgała niemal cała ówczesna czołówka polskiej sceny rozrywkowej - m.in. Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Skaldowie, Halina Frąckowiak, Jerzy Połomski, Michał Bajor, Krystyna Prońko, 2 plus 1, Stan Borys, Halina Kunicka, Łucja Prus, Urszula Sipińska, Danuta Rinn i Andrzej Rybiński.

Reklama

Wiele tekstów napisał do muzyki autorstwa Katarzyny Gärtner. To ich wspólnym dziełem było widowisko "Na szkle malowane". Śpiewogra powstała na zamówienie Teatru Muzycznego we Wrocławiu i tam miała swą prapremierę w 1970 roku.

"Pragnąłem uciec w krainę zabawy, zaproponować widzom wędrowanie po bajkowym i legendowym kraju..." - pisał Ernest Bryll o genezie tego utworu.

Ernest Bryll nie żyje. Oto jego największe przeboje

Do najpopularniejszych piosenek z tekstami Ernesta Brylla należą m.in. "Góry, chmury, doliny" (Jerzy Grunwald), "Hej, baby, baby" (Edward Hulewicz), "Kolibajka" (Maryla Rodowicz), "Kołysanka matki" i "Nie zmogła go kula" (2 plus 1), "Miłości mojej mówię do widzenia" (Jerzy Połomski), "Na sianie" (Halina Frąckowiak), "Pieśń Kronika" (Marek Grechuta), "Po górach, po chmurach" (Skaldowie), "Psalm stojących w kolejce" (Krystyna Prońko), "Wołaniem wołam cię" (Urszula Sipińska), "Peggy Brown" (Myslovitz), "Wszystkie koty w nocy czarne" (Anna Jantar) i A te skrzydła połamane" (Danuta Rinn).

"Nigdy nie pisałem specjalnie tekstów piosenek, bo jak się za to zabierałem, zawsze były do chrzanu" - mówił Bryll. "Jeden kompozytor powiedział mi kiedyś: nie pisz piosenek, nie myśl o tym; pisz wiersze i pozwalaj nam, muzykom, w nich buszować" - wyjaśniał.