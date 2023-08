Jego największy przebój miał być żartem. Co dziś robi Rudi Schuberth?

Rudi Schuberth w latach 70. występował w zespole Wały Jagiellońskie ( posłuchaj! ), a także z Zenonem Laskowikiem i Bohdanem Smoleniem w poznańskim kabarecie TEY.

To on jest autorem tak znanych piosenek, jak m.in. "Córka rybaka" , "Monika - dziewczyna ratownika", "Wars wita" czy "Tylko mi ciebie brak". Ten pierwszy przebój pierwotnie miał być tylko żartem przygotowanym na potrzeby telewizyjnego programu, a okazał się evergreenem. Po latach Rudi Schuberth zdradził, że "Córkę rybaka" napisał w 2 minuty i 35 sekund. Tekst zapisał na serwetce w krakowskim hotelu "Pod Różą".



"Nic na to nie poradzę, wszystko co piszę, piszę 'dla śmiechu'. Dla iluś tam osób to jest przymrużenie oka, a inni mówią 'cóż to za piękna melodia, wzruszająca historia'. Nie mam wpływu na ludzką wrażliwość. Dla pani, która przyszła do mnie z kwiatami, to był hymn miłości, przy którym zareagował jej organizm i poczęło się nowe, wyczekiwane życie. I mówię o tym nie bez wzruszenia" - powiedział Rudi Schuberth w "Angorze".

Wideo Wały Jagielońskie Córka rybaka

Na przełomie XX i XXI wieku prowadził teleturnieje "Rekiny kart" i "Zgadula" oraz niezwykle popularny program "Śpiewające fortepiany". Po zakończeniu emisji show trafił do Polsatu, gdzie oceniał występy w programie "Jak oni śpiewają" (był przewodniczącym jury we wszystkich sześciu edycji nadawanych przez Polsat, a towarzyszyły mu Edyta Górniak i Elżbieta Zapendowska).

Jeszcze w 2013 r. pojawił się podczas Kabaretonu w ramach 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, ale od dłuższego czasu wokalista jest poza show-biznesem (sporadycznie można go zobaczyć na różnych imprezach). Razem ze swoją żoną Małgorzatą (ślub wzięli w 1983 r., parą są kolejne 10 lat dłużej) prowadzą gospodarstwo agroturystyczne Folwark Otnoga na Kaszubach (50 km od Łeby). Poznali się, gdy Małgorzata miała 17 lat, a Rudi - 21. Para ma córkę Karolinę i wnuka Witolda Rudolfa (ur. 2015).



"Długo nie miałem potrzeby życia na wsi, aż do czasu, gdy wybudowaliśmy z żoną dom niedaleko miasta, a naszym oczkiem w głowie stał się ogród. Na nasz raj na ziemi trafiliśmy przypadkiem. Ale wtedy jeszcze nie był rajem - same nieużytki i zapuszczone kartofliska, kiepska ziemia bez ani jednego kamienia. Może ktoś inny przeszedłby obojętnie wobec tych niespecjalnie rokujących realiów, ale mnie intuicja podpowiadała, że warto zainwestować pieniądze. Bo to miejsce miało to coś, co przyprawiało o szybsze bicie serca" - wspominał muzyk w magazynie "Franchising".

Wideo Rudi Schuberth & Wały Jagiellońskie - Wars wita !!!

Na terenie obejmującym niemal 20 hektarów znajdują się aż cztery domy Schuberta i jezioro. W części zamieszkuje rodzina Rudiego, a część jest przeznaczona dla gości, którzy mogą wynajmować pokoje i przyjeżdżać na wczasy. Poza tym Rudi ma także pasję - produkuje wyroby wędliniarskie.

"Jestem człowiek renesansu, mam tak dużo zainteresowań, że życia na nie nie wystarcza. Estrada to tylko cząstka mnie. Ale dzięki temu to życie jest takie barwne" - opowiadał Schuberth w "Gali" w 2009 r.