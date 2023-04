Do wypadku doszło, gdy grupa podróżowała z Forth Worth do Georgetown w Teksasie. W busie Drake'a Milligana i jego zespołu nagle pękła opona, a ich pojazd uderzył w betonową zaporę oddzielającą pasy na jezdni.

Drake wraz członkami zespołu zostali przewiezieni do szpitala, ich obrażenia nie okazały się jednak zagrażające życiu. Wokalista wystosował oświadczenie, w którym zapowiedział, że na 28 kwietnia zespół będzie gotowy na kolejny koncert. Wtedy też ma wystąpić na imprezie Stagecoach.

"Cieszę się, że mogę poinformować o tym, że wypisano nas do domu. Wpadliśmy w poważny zakręt w drodze na Two Step Inn (festiwal w Georgetown - przyp. red.) i obecnie wszyscy jesteśmy w naprawie. Doceniamy wszystkie życzenia powrotu do zdrowia. Specjalne podziękowania dla Marka Bogarta, który bezpiecznie sprowadził chłopców z powrotem do Nashville. Kolejne podziękowania dla Two Step Inn, którzy natychmiast wysłali ciężarówkę, aby przewieźć nasz sprzęt. Jest za co być wdzięcznym! Odpoczniemy i wracamy" - czytamy na jego Instagramie.



Kim jest Drake Milligan?

Drake Milligan to były uczestnik "Idola" oraz finalista 17. sezonu "Mam talent". Wokalista podbił serca widzów swoim występem w programie, kiedy to wykonał autorski utwór "Sounds Like Something I Do". Przekonał też do siebie jurorów. Świetnie bawiły się zwłaszcza Heidi Klum i Sofia Vergara. Pod wrażeniem był też Howie Mandel.

"To twój utwór? Myślę, że to możliwy hit. Myślę, że ty też jesteś hitem. Jesteś jak nowy Elvis muzyki country. Moim zdaniem dzięki temu utworowi, temu momentowi i tej nocy zrobisz karierę" - krzyczał Howie Mandel.

Heidi Klum podkreślała, że w tym sezonie "Mam talent" brakowało zespołów. I właśnie oni mogą dojść do finału. Sofia Vergara zwróciła uwagę na fakt, że uczestnik wkrótce nie będzie mógł opędzić się od fanek. "Jesteś lubiany, a dobra piosenka to zawsze dobra piosenka. Wszystko zagrało" - dodał Simon Cowell.

Przez fanów równie szybko został natomiast okrzyknięty nowym Elvisem. Jego występ w "AGT" obejrzano prawie 9 milionów razy.

Milligan dotarł do finału programu, gdzie walczył m.in. z Sarą James o ostateczny triumf. Przyszłej gwieździe country poszło zdecydowanie lepiej niż Polce. W ostatnim odcinku show muzyk zajął trzecie miejsce. Po show ukazał się jego album "Dallas/Forth Worth".