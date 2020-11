Podbijający listy przebojów DJ i multi-instrumentalista Jax Jones powraca z nowym singlem "i miss u" z gościnnym udziałem Au/Ra. "I miss u" to najnowsza propozycja od nominowanego do Ivor, BRIT i Grammy artysty, który odniósł olbrzymi sukces za sprawą debiutanckiego albumu "Snacks".

Jax Jones jest autorem wielu przebojów /Ollie Millington /Getty Images

"Snacks" było najpopularniejszym albumem dance 2019 w Wielkiej Brytanii. Jax Jones łącznie może pochwalić się 5 miliardami streamów, 2 miliardami wyświetleń klipów oraz 40 mln sprzedanych singli.

"i miss u" to początek kolejnego ekscytującego rozdziału w karierze muzyki dance łamiącej gatunkowe bariery.

W "i miss u" Jax Jones powraca do swoich klubowych korzeni i prezentuje nieco chłodniejsze brzmienie niż we wcześniejszych pop-dance'owych utworach. W singlu słyszymy wokal Au/Ra, niemieckiej wokalistki znanej z hitu "Panic Room".

Dzięki hitom Jaxa Jonesa, muzyka dance coraz śmielej poczyna sobie na listach przebojów. "i miss u" idealnie łączy elementy kultury undergroundowej z komercyjną, dlatego spodziewamy się, że utwór długo nie zniknie z fal radiowych oraz Waszych głośników.

Clip Jax Jones i miss u - & Au/Ra

Do największych przebojów Jaxa Jonesa należą m.in. "You Don’t Know Me" ft. RAYE, "Harder" ft. Bebe Rexha, "instruction" ft. Demi Lovato & Stefflon Don, "Ring Ring" ft. Mabel oraz "This Is Real" ft. Ella Henderson.