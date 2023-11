Informację o śmierci Jarosława Mikulskiego przekazał knurowski "Przegląd Lokalny".

Szeroka publiczność poznała go w piątej edycji telewizyjnego programu "Bar VIP" w 2004 r. "Staram się wydobywać z siebie dobro i cały czas poszukuję go w sobie, bo każdy ma dobrą istotę, ale jest też obciążony różnymi złymi rzeczami. Trzeba się po prostu starać rozwijać to dobro" - opowiadał w reality show Polsatu.

Poza zwykłymi uczestnikami w programie "Bar VIP" udział brały także gwiazdy - z reguły były to dzieci sławnych rodziców z polskiego show-biznesu. Byli to m.in. Sebastian Riedel z grupy Cree (syn Ryśka Riedla z Dżemu), Piotr i Wojciech Cugowscy (wówczas razem tworzący zespół Bracia), Agata Torzewska (córka tenora Marka Torzewskiego) oraz Iwona Węgrowska i Bartek Wrona znany z Just 5.



Jarosław Mikulski w programie został wypatrzony przez Franza Dreadhuntera, basistę i jednego z liderów zespołu Chłopcy z Placu Broni. Karierę formacji przerwała śmierć wokalisty Bogdana Łyszkiewicza w wypadku samochodowym w 2000 r. Jego koledzy co jakiś czas wracali na scenę. Razem z Mikulskim w roli wokalisty grupa pojawiła się w 2005 r. na Festiwalu Jedynki w Sopocie. Współpraca okazała się krótkotrwała. W późniejszych latach za mikrofonem stawali m.in. Dariusz Litwińczuk, Maciej Czernecki, Szymon Pejski i znany z występów u boku Stanisława Soyki Janusz "Yanina" Iwański.



Pogrzeb Jarosława Mikulskiego odbędzie się 1 grudnia o godz. 10.30 w kościele pw. św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Wokalista spocznie na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja.