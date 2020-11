Jana Kramer: Ktoś sugerował, że mój mąż znów mnie zdradził

Jana Kramer przyznała, że wiadomość o tym, że jej mąż znów ją zdradza niemal doprowadziła ją do szaleństwa. Wokalistka jednak zorientowała się, że ktoś próbuje ją okłamać.

35-letnia Jana Kramer z Mike'em Caussinem jest w związku od 2014 roku. Para pobrała się rok później. Następnie w 2017 roku małżeństwo żyło w separacji po tym, jak były sportowiec przyznał się do zdrady. Para dała sobie jeszcze jedną szansę w 2018 roku. Ma dwójkę dzieci - córkę Jolie Rae i syna Jace'a Josepha.

Caussin o swoim uzależnieniu od seksu opowiedział w kwietniu 2018 roku i potwierdził, że to były główne powody jego zdrad. W tamtym czasie zdradził też, że udał się na 12-krokową terapię odwykową.

Kolejna afera wokół małżeństwa Jany Kramer (zobacz!) wybuchła w październiku 2019 roku. Wokalistka na telefonie swojego partnera odnalazła zdjęcia nagich kobiet. Wkrótce okazało się, że były sportowiec otrzymał zdjęcia od bota, który automatycznie rozsyłał zdjęcia po sieci.



W styczniu tego roku Kramer ujawniła, że obecnie bierze udział z mężem w terapii małżeńskiej. "[Odbudowa] potrzebuje czasu. Czasu i terapii oraz konsekwentnej szczerości "- stwierdziła.



Wokalistka niedawno przyznała jednak, że miała chwilę zwątpienia w uczciwość jej męża. Kramer ujawniła, że na Twitterze dostała szokującą wiadomość: "Mike znów cię zdradza. Przykro mi". "Powód, dla którego się na to złapałam, był fakt, że za pierwszym razem też dowiedziałam się o zdradzie dzięki prywatnej wiadomości. Natychmiast zaczęłam panikować" - wyznała.



Piosenkarka przyjrzała się jednak twitterowemu profilowi, z którego otrzymała wiadomość i okazał się świeżo założony i miał zero obserwujących. Niedługo później został usunięty. "Uznałam, ze to niemożliwe. Nie zrobiłby tego" - dodała.

Jana dokonała konfrontacji z mężem. Ten zaprzeczył kolejnej zdradzie. "Fatalne jest to, że nie wierzy mi z automatu. Zrobiłem to, co zrobiłem i to przeze mnie nasza relacja jest w takim stanie" - mówił Caussin i liczy, że uda mu się odbudować zaufanie żony.