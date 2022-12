Jan Nowicki nie żyje. W jakich teledyskach zagrał wybitny aktor?

Jan Nowicki zmarł w środę w nocy w swoim domu w Krzewencie koło Kowala, jego rodzinnego miasta. Wybitny polski aktor miał 83 lata.



"80 lat to nie żarty. Wszyscy postanowili mnie z tego powodu uczcić. Jestem człowiekiem wstydliwym. Nie lubię bywać na premierach, kłaniać się, być w centrum zainteresowania, co tak wspaniale robią aktorzy amerykańscy. Bycie ważnym to udręka" - powiedział Jan Nowicki w 2019 roku przy okazji swojego jubileuszu.

Grał u największych polskich reżyserów: Andrzeja Wajdy ("Popioły), Jerzego Skolimowskiego ("Bariera"), Jerzego Hoffmanna ("Pan Wołodyjowski"), Wojciecha Jerzego Hasa ("Sanatorium pod klepsydrą"), Andrzeja Kondratiuka ("Dziura w ziemi"), Krzysztofa Zanussiego ("Spirala"), Sylwestra Chęcińskiego ("Wielki Szu"), Filipa Bajona ("Magnat"). Ostatnią rolą Jana Nowickiego był udział w filmie Krzysztofa Zanussiego "Liczba doskonała". Film został zrealizowany w 2022 roku i czeka na kinową premierę.

Jan Nowicki w teledyskach

Wybitny aktor miał na koncie również występy w teledyskach tak różnych wykonawców, jak m.in. Gang Albanii ("Wyprawa do kasyna" z rolą nawiązującą do "Wielkiego Szu"), Hasiok ("Bankier"), Proceente ("Podróż do źródeł czasu" promujący film "Jeszcze nie wieczór" Jacka Bławuta) i Love Kings, czyli projektu Jana Benedka, gitarzysty T.Love ("The Best" towarzyszący filmowi "Będziesz legendą człowieku" Marcina Koszałki, dokumentowi o kulisach Euro 2012).

Pod koniec października do sieci trafił singel "Dobrze zmrożona pięćdziesiątka" - duet Jana Nowickiego (głos, tekst) i Tomasza Betki (muzyka, fortepian). Nagranie pochodzi z płyty muzyka "The World We Live In", która powstała w czasie pandemii i zamknięcia w domach. Autorami tekstów są osoby występujące na płycie, które w swoich wypowiedziach odpowiedziały na pytanie: "Co ci się nie podoba w dzisiejszym świecie," albo "co ci się w nim z kolei podoba?".

Jan Nowicki napisał też teksty m.in. do piosenek Hanny Banaszak i Andrzeja Grabowskiego.