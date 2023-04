Jan A.P. Kaczmarek jest w coraz gorszym stanie. "Nie wiemy, co będzie jutro"

Jan A. P. Kaczmarek od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kompozytor ma na koncie muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. Wśród licznych nagród jest też Oscar za "Marzyciela" (2005).

Okazuje się, że kompozytor ma poważne problemy zdrowotne. Cierpi na MSA, czyli zanik wieloukładowy, na tę chorobę do tej pory nie ma żadnego lekarstwa. Można jedynie spowolnić siejące przez nią spustoszenie w organizmie.

Wideo