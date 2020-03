James Newman reprezentantem Wielkiej Brytanii na Eurowizji. Posłuchaj "My Last Breath"

Brat Johna Newmana, James Newman, wystąpi na tegorocznej Eurowizji, która odbędzie się w Holandii. Brytyjczyk powalczy o zwycięstwo z piosenką "My Last Breath".

James Newman pojedzie na tegoroczną Eurowizję /materiały prasowe

"To zaszczyt reprezentować Wielką Brytanię w tym roku na Eurowizji. Nadal nie mogę w to uwierzyć! Stworzyłem 'My Last Breath' wraz moimi najlepszymi przyjaciółmi: Edem Drewettem, Iainem Jamesem oraz Adamem Argylem. To niezwykle utalentowani muzycy - współpracowali m.in. z One Direction, Little Mix czy Dua Lipą." - komentuje artysta.

Wideo James Newman - My Last Breath - United Kingdom 🇬🇧 - Eurovision 2020

James Newman to wokalista i kompozytor wielu utworów nominowanych do nagrody Grammy, oraz zdobywca Brit w kategorii brytyjski utwór w 2014 roku, z kawałkiem "Waiting All Night", który został skomponowany specjalnie dla Rudimental oraz Elli Eyre.



Newman jest również autorem takich singli jak "Lay It All On Me" (Rudimental feat. Ed Sheeran), "Blame" (Calvin Harris feat. John Newman) oraz "Therapy", który wykonał wraz z Arminem van Buurenem. James jest bratem słynnego artysty - Johna Newmana.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 12 - 16 maja w Rotterdamie. Reprezentantką Polski została Alicja Szemplińska z piosenką "Empires".