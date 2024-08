James Hetfield, frontman legendarnego zespołu Metallica, od lat nie tylko dostarcza fanom niezapomnianych wrażeń muzycznych, ale również angażuje się w działania charytatywne. W ostatnim czasie artysta szeroko opowiedział o fundacji All Within My Hands, którą powołał do życia wraz z kolegami z zespołu. W swoim charakterystycznym stylu Hetfield podkreśla, jak ważne jest niesienie pomocy innym, robiąc to z pokorą i bez oczekiwania na aplauz.

Narodziny fundacji All Within My Hands

W lutym 2017 roku Metallica ogłosiła powstanie fundacji All Within My Hands, której celem jest wspieranie różnych organizacji charytatywnych. Nazwa fundacji nie jest przypadkowa - pochodzi od utworu "All Within My Hands" z albumu "St. Anger" wydanego w 2003 roku. Fundacja stała się dla zespołu kolejnym sposobem na wykorzystanie swojej popularności i wpływu w pozytywny sposób.

"Najpierw wymyśliliśmy nazwę, która pochodzi od utworu 'All Within My Hands'. Potem było oczywiste, że musi pojawić się dłoń. Odrysowałem po prostu swoją dłoń. Tak, to jest moja dłoń," wspomina Hetfield z charakterystycznym dla siebie humorem, w jednym z odcinków podcastu "The Metallica Report". Dodał również, że do projektu logo dodano dziurkę od klucza, symbolizującą otwarcie na pomoc i gotowość do wspierania innych.

Filozofia dawania: Metallica jako otwierająca drzwi dla potrzebujących

Hetfield przyznaje, że idea pomagania innym jest dla niego czymś fundamentalnym, choć może wydawać się prozaiczna. "Jakkolwiek banalnie to zabrzmi: nie ma niczego lepszego od pomagania drugiej osobie i robienia tego bez mówienia o tym," powiedział w rozmowie. Według lidera Metalliki, dawanie jest lepsze niż branie, co jest sprzeczne z ludzką naturą, która często skupia się na zdobywaniu i posiadaniu.

Muzyk podkreślił, że mentalność skromności i dzielenia się tym, co się ma, była dla zespołu czymś kluczowym, zwłaszcza w ich wczesnych latach, kiedy zmagali się z trudnościami na trasach koncertowych. Hetfield zwrócił uwagę, że te doświadczenia nauczyły go wartości niesienia pomocy, co znalazło odzwierciedlenie w działaniach fundacji.

"Metallica jest w stanie otworzyć wiele drzwi dla innych ludzi z problemami," dodał, wskazując na siłę zespołu w inspirowaniu i wspieraniu potrzebujących. W logo fundacji wykorzystano charakterystyczną literę "M", która ma symbolizować właśnie ten klucz do pomagania innym.

Sukcesy All Within My Hands: 15 milionów dolarów na cele charytatywne

Od momentu powstania, fundacja All Within My Hands zebrała imponującą kwotę ponad 15 milionów dolarów. Pieniądze te zostały przekazane na wsparcie różnych organizacji charytatywnych, w tym tych zajmujących się edukacją, walką z głodem i pomocą w sytuacjach kryzysowych. Fundacja aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia osób zmagających się z trudnościami, a zespół Metallica wykorzystuje swoją popularność, by mobilizować fanów do włączania się w te działania.

Hetfield wielokrotnie podkreślał, że sukcesy fundacji są możliwe dzięki zaangażowaniu fanów, którzy licznie wspierają zbiórki i inicjatywy organizowane przez All Within My Hands. W tym kontekście, zespół widzi siebie nie tylko jako dostarczyciela rozrywki, ale również jako katalizatora pozytywnych zmian społecznych.

Koncerty "Helping Hands" jako symbol fundacji

Fundacja All Within My Hands to nie tylko zbiórki pieniędzy, ale również specjalne koncerty charytatywne pod hasłem "Helping Hands". Pierwszy taki koncert odbył się w 2018 roku, a kolejne edycje miały miejsce w 2020 i 2022 roku. W grudniu 2024 roku Metallica zagra czwarty koncert "Helping Hands" w Los Angeles, kontynuując tradycję wspierania potrzebujących poprzez muzykę.

Te wyjątkowe wydarzenia stały się symbolem działalności fundacji i cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno fanów, jak i mediów. Dochód z koncertów jest w całości przekazywany na cele charytatywne, co dodatkowo podkreśla zaangażowanie zespołu w niesienie pomocy.

Przyszłość fundacji All Within My Hands

Metallica nie zamierza zwalniać tempa w swojej działalności charytatywnej. Fundacja All Within My Hands to projekt, który ma trwać i rozwijać się przez kolejne lata. Zespół planuje dalsze inicjatywy, które będą kontynuacją dotychczasowych działań, a także poszerzenie zakresu pomocy na nowe obszary.

Hetfield i jego koledzy z zespołu zdają sobie sprawę, że ich wpływ na świat może wykraczać daleko poza muzykę. Poprzez fundację chcą inspirować innych do niesienia pomocy i pokazania, że każdy, niezależnie od skali swojego działania, może mieć pozytywny wpływ na życie innych ludzi.

