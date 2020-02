James Bond i "Nie czas umierać". Hans Zimmer po raz pierwszy, Billie Eilish w "No Time to Die"

27 marca do sprzedaży trafi ścieżka dźwiękowa do filmu "Nie czas umierać". Za muzykę do najnowszych przygód Jamesa Bonda odpowiada po raz pierwszy w historii kompozytor Hans Zimmer.

Daniel Craig po raz piąty wcielił się w rolę Jamesa Bonda / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

W połowie lutego premierę miała tytułowa piosenka "No Time to Die" w wykonaniu 18-letniej wokalistki Billie Eilish. Tym samym głośna debiutantka została najmłodszą artystką w historii, która zaśpiewała utwór przewodni do filmu o agencie Jamesie Bondzie.

Wideo Billie Eilish - No Time To Die (Live From The BRIT Awards, London)

Na wtorkowej gali (18 lutego) Brit Awards w Londynie po raz pierwszy zaprezentowano utwór na żywo. Billie Eilish towarzyszył jej brat, kompozytor i producent Finneas, oraz twórcy soundtracku do "Nie czas umierać" - gitarzysta The Smiths Johnny Marr i ceniony kompozytor Hans Zimmer.

Michael G. Wilson i Barbara Broccoli - producenci obrazu "No Time To Die", zaprosili do współpracy nad filmem Hansa Zimmera, który nie krył swojej radości z tego powodu: "Możliwość pracy nad tak kultową serią jak przygody agenta 007 była niesamowitym doświadczeniem. Cary, Michael i Barbara są niezwykłymi współpracownikami i wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że świat już wkrótce usłyszy nowe dźwięki do filmu 'No Time To Die'".

Wideo Wzruszona Billie Eilish odebrała nagrodę dla zagranicznej artystki solowej na BRIT Awards (Cover Video/x-news)

Reżyser Cary Joji Fukunaga dodaje: "Jestem niezmiernie podekscytowany, że Hans stworzył ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Muzyka do Bonda zawsze była ikoniczna, a Hans dodaje do tego dziedzictwa szczyptę swojego geniuszu".

W nagrywaniu ścieżki dźwiękowej udział wzięli także gitarzysta Johnny Marr oraz kompozytor i producent Steve Mazzaro - obaj już wcześniej pracujący z Zimmerem.

Wideo No Time To Die - Official Trailer (2020) Daniel Craig, Rami Malek, Lashana Lynch

Z okazji premiery dwudziestego piątego filmu o Bondzie zapowiedziano również wydanie specjalnego albumu zatytułowanego "Bond 25". Płyta zawierać będzie nowe aranżacje 25 kultowych tematów powstałych na przestrzeni prawie 60 lat kina. Na albumie znajdą się m.in.: "From Russia With Love", "Diamonds Are Forever", "Live And Let Die", "GoldenEye" czy "Die Another Day", na nowo nagrane przez Royal Philharmonic Orchestra w Abbey Road Studios.

Film "Nie czas umierać" trafi do polskich kin 3 kwietnia. Światowa premiera odbędzie się w Londynie 31 marca.



W roli Jamesa Bonda już po raz piąty wystąpi Daniel Craig. Aktor po raz pierwszy zagrał rolę agenta 007 w "Casino Royale" (2006), a potem powtórzył ją w "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015).

Wideo Trasa promocyjna filmu o Bondzie „Nie czas umierać” po Chinach została odwołana ze strachu przed śmiertelnym koronawirusem (Cover Video/x-news)

W obsadzie "Nie czas umierać" ("No Time To Die") znaleźli się aktorzy z "bondowskiej rodziny": Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright i Christoph Waltz, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddiego Mercury'ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.