Jamal Edwards nie żyje. Miał zaledwie 31 lat

Był założycielem SBTV, internetowej platformy muzycznej, która pomogła rozpocząć karierę takim artystom, jak Ed Sheeran. Na platformie można było zobaczyć wczesne teledyski m.in. J Husa, Emeli Sande i Stormzy'ego.

Edwards był także ambasadorem Prince's Trust, młodzieżowej organizacji charytatywnej prowadzonej przez księcia Walii, która pomaga młodym ludziom w zakładaniu własnych firm.

Pożegnało go wiele osób z branży muzycznej. Pochodzący z Birmingham raper Jaykae jest przykładem jednego z muzyków, którym SBTV pomogło osiągnąć sukces. Chociaż przebił się do głównego nurtu dopiero dwa lata temu, to jego teledyski były prezentowane w SBTV od ponad dekady.

Wideo SB.TV - 100K Subscribers - Jamal Edwards (SB)

Opisując Edwardsa jako "legendę", Jaykae zatweetował: "Myślę, że mogę mówić za nas wszystkich jako artystów i jako zwolenników brytyjskiej sceny grime/rap, kiedy mówię, że zawdzięczam temu człowiekowi tak wiele! Pomagał mi, czasami nawet o tym nie mówiąc".



Prezenter i komik Mo Gilligan, który był gospodarzem tegorocznych nagród Brit, wspomniał: "Naprawdę skromna i błogosławiona dusza. Twoje dziedzictwo będzie żyło przez lata, a ty zainspirowałeś całe pokolenie".

"Mój pierwszy wywiad był z tobą. Jamal, nasze niekończące się rozmowy o muzyce i wiara, którą miałeś we mnie i w wielu z nas, zanim jeszcze uwierzyliśmy w siebie. Jestem zdruzgotana. Dziękuję za wszystko, co kiedykolwiek mi pokazałeś" - napisała Rita Ora.



Przyczyna śmierci Edwardsa nie jest znana.