Jakie było ostatnie życzenie Kory? Wokalistka grupy Maanam nie chciała umierać w szpitalu

"Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności" - tak bliscy żegnali Korę. Legendarna wokalistka grupy Maanam zmarła 28 lipca 2018 r. w swoim domu we wsi Bliżów na Roztoczu. Była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej, ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną (przez 11 edycji zasiadała w jury muzycznego show Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka").

Kora zmarła w lipcu 2018 r. AKPA