8 czerwca przypada 70. rocznica urodzin cenionej polskiej wokalistki, Kory. Z tej okazji przygotowano specjalne wydarzenie.

Kora była jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek /Marek Pietroń /materiały prasowe

Kora zadebiutowała na scenie w 1976 roku jako wokalistka zespołu Maanam.

Maanam wylansował takie przeboje jak "Boskie Buenos", "O! Nie rób tyle hałasu", "Kocham Cię, kochanie moje", "To tylko tango","Lucciola", "Wyjątkowo zimny maj", "Zapatrzenie" czy "Po to jesteś na świecie".

Kora była związana z Kamilem Sipowiczem - wzięli ślub w 2013 roku, po ponad 40 latach związku.

"Magnetyczna, charyzmatyczna, mistrzyni metamorfoz. Gwiazda. Urodziła się, żeby nią być. Jedyna taka. Tam, gdzie się pojawiała, w sekundę cała przestrzeń stawała się jej przestrzenią, a każdy człowiek jej słuchaczem. I nie miało znaczenia, czy śpiewa z Maanamem, czy przy śniadaniu mówi o cygańskich patelniach - głos Kory nie znosił sprzeciwu. Nikt go też nie chciał wnosić, bowiem uleganie czarowi Kory było swego rodzaju hajem. Na tyle rozkosznym, by nieustannie chcieć do niego wracać" - tak Sipowicz wspomina zmarłą żonę.

"Nie pozwalała sobie na nudę. Uwodziła, zdradzała, kochała i porzucała. Miała to, o czym inne wokalistki mogły tylko pomarzyć - absolutną władzę nad tłumem. Odurzała. Byli tacy, którzy przez 30 lat nie opuścili żadnego jej koncertu. Nie bała się być inna od innych. To, co robiła na scenie było połączeniem punkowego buntu, hippisowskiej oniryczności i kościelnego mroku.

Wszystko to, co nosiła w sobie, wrzucała na scenie do jednego gara, tworząc iście wybuchową mieszankę. Siła rażenia Kory nie słabnie nawet dziś, po blisko 3 latach jej fizycznej nieobecności. To ona była tym żywiołem, który 'rozgoni ciemne, skłębione zasłony'. Przynajmniej w naszych głowach" - dodaje.

8 czerwca 2021 o godz. 12.00, w dniu urodzin artystki, nastąpi symboliczne odsłonięcie muralu Kory na warszawskich Bielanach (róg ul. Żeromskiego i Kleczewskiej). Autorem projektu jest Tomasz Majewski-Works, zaś za realizację odpowiadało Good Looking Studio.

Wokalistka zmarła 28 lipca 2018 roku w wieku 67 lat. Przegrała z chorobą nowotworową, z którą walczyła przez pięć lat.