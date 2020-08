Jak wygląda brat Roksany Węgiel? Pokazała zdjęcie!

Roksana Węgiel jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Teraz pokazała zdjęcie z młodszym bratem. Jak wygląda?

Roksana Węgiel uwielbia swoje rodzeństwo /Piotr Korczak / Reporter

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".



Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.



W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie.



Młoda piosenkarka ma dwóch młodszych braci: Maksymiliana i Tymoteusza. "Jest nieśmiały i w ogóle nie ciągnie go w stronę muzyki, zdecydowanie woli sport" - mówiła wokalistka o pierwszym z nich.



Teraz, z okazji urodzin Maksa, Roksana opublikowała na swoim Instagramie ich wspólne zdjęcie. "Wszystkiego najlepszego Maksiu. Kocham Cię najmocniej" - napisała pod fotografią. Do życzeń dołączyli się fani piosenkarki.