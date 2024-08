"Sunraven", nowy longplay szwedzkiego tria, oparto tym razem na "Beowulfie" - epickim poemacie heroicznym nieznanego autorstwa i jednym z najstarszych dzieł literatury staroangielskiej, który w formie ustnej istniał już prawdopodobnie w VIII wieku. Współproducentem następcy albumu "Wolf God" z 2019 roku został ponownie Staffan Karlsson.



Z innych wieści z obozu Grand Magus dowiadujemy się, że w lutym 2025 roku sztokholmskie trio weźmie udział w trasie po Europie u boku swoich słynniejszych rodaków z Opeth. Najbliżej naszego kraju "The Last Will And Testament European Tour 2025" będzie mieć swój przystanek 18 lutego 2025 roku w Berlinie.

Album "Sunraven" ujrzy światło dzienne 18 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, na winylu w dwu wersjach kolorystycznych, drogą elektroniczną).

Nowy materiał Szwedów pilotuje singel "Skybound".



"'Skybound' to, rzecz jasna, utwór o śmierci i podróży do Walhalli. To tam ostatecznie trafił Beowulf, wszak pokonawszy Grendela i jego matkę, był królem jeszcze przez 50 lat! Później, kiedy jego ziemie pustoszył smok, a w tamtym czasie Beowulf był już bardzo stary, pozostawał wredny jak wąż. Przeciwstawia się smokowi i udaje mu się do zabić, umiera jednak w skutek odniesionych ran. I tak trafia w przestworza. Są to moje wyobrażenia. Mit ten posłużył mi jako punkt wyjścia dla własnych pomysłów i uruchamiania wyobraźni" - tłumaczy JB Christoffersson, grający na gitarze wokalista i lider Grand Magus.

Teledysk do premierowej kompozycji "Skybound" Grand Magus możecie zobaczyć poniżej:



GRAND MAGUS - Skybound (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Grand Magus - szczegóły albumu "Sunraven" (tracklista):

1. "Skybound"

2. "The Wheel Of Pain"

3. "Sunraven"

4. "Winter Storms"

5. "The Black Lake"

6. "Hour Of The Wolf"

7. "Grendel"

8. "To Heorot"

9. "The End Belongs To You".



