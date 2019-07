Jak może wyglądać przyszła córka Rihanny? Gwiazda pokazała zdjęcie

"Prawie upuściłam telefon" - napisała Rihanna pod zdjęciem dziewczynki, które opublikowała na swoim Instagramie. Jej reakcję wywołało ogromne podobieństwo, jakie jest pomiędzy nią, a osobą z fotografii.

Rihanna pokazała zdjęcie niesamowicie podobnej do siebie dziewczynki /Anthony Harvey /Getty Images

Rihanna opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie dziewczynki z komentarzem: "Prawie upuściłam telefon. Jak?".

Pod postem posypały się komentarze: "Ona ma córkę", "Ona jest tobą…", ktoś inny zasugerował "Adoptuj ją!", kilka osób natomiast zastanawiało się czy to nie sprawka Face App.



Dziewczynka jest rzeczywiście uderzająco podobna do tego, jak wyglądała Rihanna, kiedy była młodsza. Sama gwiazda nie kryła szoku. Fotografię prawdopodobnie podesłał jej któryś z fanów, a dziewczynka ze zdjęcia, to córka jednej z fanek, która funkcjonuje na Instagramie jako iambriakay_. Kobieta często zamieszcza tam zdjęcia swojej córki.



31-letnia Rihanna nie posiada dzieci i nic nie wskazuje na to, by je planowała. Jest bardzo zapracowaną gwiazdą, choć muzycznie może nieco zwolniła, to zajmuje się też własnym biznesem prowadząc markę kosmetyczną i odzieżową. Gdyby jednak Rihanna zdecydowała się kiedyś na dziecko, jej córka mogłaby wyglądać właśnie tak, jak dziewczynka ze zdjęcia.



