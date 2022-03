Jack White ( posłuchaj! ) wydał pisemne i filmowe oświadczenie, w którym wzywa największe wytwórnie płytowe do budowy własnych tłoczni płyt winylowych.

White zwrócił się w szczególności do Sony Music, Universal Music Group i Warner Music Group, twierdząc, że dodatkowe fabryki pomogłyby "zaspokoić szaleńczo rosnący popyt na produkty winylowe", biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży tego formatu, który doprowadził do problemów z łańcuchem dostaw i wąskimi gardłami produkcyjnymi.

"Przynajmniej raz w tygodniu ktoś zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w przyspieszeniu produkcji płyt winylowych" - napisał White w swoim oświadczeniu. "To naturalna myśl... wiedząc, że jestem właścicielem tłoczni i mam własną wytwórnię płytową, 'jeśli ktoś mógłby pomóc, to właśnie on!'".

White dalej podkreśla, że jego zakład sam nie jest w stanie poradzić sobie z ogromnym popytem na winylowe płyty LP.

"W świecie, w którym tak bardzo zależy nam na byciu na czasie (singiel, album, trasa koncertowa itp.), jest oczywiste, że takie terminy są zabójcami rozpędu, duszy, ekspresji artystycznej, a zbyt często także środków do życia. Coś trzeba z tym zrobić" - pisze White.

Ostatni album studyjny - "Boarding House Reach" - muzyk wydał w 2018 roku. Płytę promowały single: "Connected by Love" ( posłuchaj! ) , "Corporation", "Over and Over and Over" oraz "Ice Station Zebra".

W tym roku muzyk wyda 2 albumy solowe - "Fear of the Dawn" ukaże się 8 kwietnia 2022 roku, a "Entering Heaven Alive" 22 lipca.

