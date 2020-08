Jack Thomas: Jednoręki perkusista podbija sieć

Jack Thomas – perkusista, który prawą rękę stracił, gdy miał 17 lat – podbija sieć. Zobaczcie, jak poradził sobie z utworem "Duality" zespołu Slipknot.

Jack Thomas rękę stracił podczas wypadku podczas pracy dorywczej, gdy miał 17 lat. Jednak to nie przeszkodziło mu realizować swoich muzycznych pasji. 22-latek obecnie gra na perkusji, a jego wykonanie utworu "Duality" grupy Slipknot na kanale Drumeo obejrzano ponad 700 tys. razy.



"Wszyscy mamy trudności życiowe. Wszyscy przeżywamy najgorszą rzecz, jaka kiedykolwiek nam się przytrafiła. Dla mnie była to utrata kończyny. Ale niezależnie od tego, każdy ma swoje przeciwności. Bez względu, czy są to finanse, relacje lub coś innego. Wszyscy mamy swoje frustracje i zmagania" - mówił przy okazji nagrania.

Thomas oprócz umiejętności gry na perkusji, jest również utalentowanym basistą. Marzył też, aby zostać profesjonalnym muzykiem, jednak wspomniany wypadek, tymczasowo przekreślił jego plany. Tymczasowo, bo Jack wciąż liczy, że uda mu się zainteresować jakiś zespół swoją grą.



"Chcę, abyście przekuli swoje słabości w wyzwanie. Coś, co możecie pokonać. Jeśli ja mogę zagrać 'Duality' jedną ręką, to jaką ty masz wymówkę?" - stwierdził.

Na kanale Thomasa można znaleźć również jego nagrania, na których gra partie perkusji z utworów Rancid, The Used i Alexisonfire.



Wideo