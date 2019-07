Jacek Stachursky i "To moja droga": Doskonała muzyczna ekstaza

Do sieci właśnie trafił nowy singel Stachursky'ego - "To moja droga". Po przeboju "Doskozzza", to kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty "2k19".

Jacek Stachursky prezentuje nową piosenkę AKPA

- Jeżeli miałbym jakoś uogólnić to, co znajdzie się na krążku, to będzie tam muzyka klubowa, transowa, elektroniczna. Płyta będzie imprezowa i nie obarczona zbyt dużym ciężarem gatunkowym jeżeli chodzi o warstwę literacką - tak Jacek Stachursky w rozmowie z Interią zapowiadał album "2k19".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Stachursky: Co 10 lat wydaję transowo-elektroniczną, offową płytę. One świetnie sobie radzą Newseria Lifestyle

Reklama

Nowa płyta będzie trzecią częścią tryptyku 99/09/19, z którego pochodzą takie utwory jak "Chłosta" (posłuchaj!), "Dosko", czy "Jam Jest 444". Album "2K19" ukaże się 19 września.

Pierwszy singel "Doskozzza" wywołał spore poruszenie w sieci. W ciągu dwóch miesięcy od premiery nagranie zanotowało ponad 2,3 mln odsłon.



"Nowomowa i przewijający się motyw graficzny "CyberMaski", to cechy charakterystyczne wspomnianego kręgu pasjonatów muzycznych. Można śmiało rzecz, że pojawiająca się wręcz mistyczna postać Mistrza Etyzera, stworzyła wyjątkowy, magiczny świat, w którym ów Mistrz jest zdecydowanie wiodącą postacią" - czytamy w informacji prasowej.



Clip Stachursky DOSKOZZZA (Graphic Video)

Sprawdź tekst utworu "Doskozzza" w serwisie Teksciory.pl!

"Z Czcigodnym Mistrzem Etyzerem, miałem uprzejmość spotkać się jeszcze dwa razy. Zawsze sprawiał wrażenie, jakoby wiedział i czekał na mnie tylko po to, aby przekazać mi coś wyjątkowo ważnego. To nie były zwykłe rozmowy. To były słowne manifestacje świadomości mojego jestestwa i esencjonalna potęga istoty człowieczeństwa, jako formy wiecznego współistnienia z każdą cząsteczką Istot Światła. To tak, jakby wiedział, że JA, idąc własną drogą, mam wyznaczony punkt spełnienia i że wszystko, chociaż kiedyś miało i będzie miało swój materialny początek i koniec, mając świadomość bytu niematerialnego Manifestu, wyższej gęstości Monaterki, wyznacza mi mój właściwy kierunek rozwoju, po prostu... wyznacza mi właściwą drogę. TO MOJA DROGA. Doskonała muzyczna ekstaza" - wyjaśnia w swoim niepowtarzalnym stylu Stachursky.



Wideo STACHURSKY - TO MOJA DROGA (Official Audio)

Warto dodać, że w 2019 roku wokalista obchodzi 25-lecie działalności artystycznej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stachursky Dosko

Sprawdź tekst utworu "Dosko" w serwisie Teksciory.pl!