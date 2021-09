Jacek Kawalec kończy 60 lat. "Wróble robią w gacie podwójnie"

"Pojawię się na scenie w towarzystwie wielu wybitnych muzyków i zaśpiewam dla Was największe hity Joe Cockera, Led Zeppelin, Stinga, Niemena, Stonesów. Odpowiednią dawkę skandalu i dobrego humoru zapewni nam Krzysztof Skiba" - zapowiada Jacek Kawalec.

Wspomniany Krzysztof Skiba (znany z grupy Big Cyc) poprowadzi "Rockową 60-tkę Jacka Kawalca".

"Jak my z Jackiem Kawalcem jesteśmy razem na scenie to ziemia drży, a okoliczne wróble robią w gacie podwójnie" - zachęca Skiba.

W programie wydarzenia Jacek Kawalec z przyjaciółmi zaprezentuje fragmenty trzech projektów koncertowych: "Joe Cocker - śpiewa Kawalec z orkiestrą", "Muzyczne twarze Kawalca" oraz powstającego właśnie "Led Zeppelin - Fascynacje".

"To będzie wokalna kaskaderka!" - czytamy w zapowiedzi.

Wideo