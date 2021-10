Jacek Kawalec i Krzysztof Skiba razem. Zobacz teledysk "Dziewczyna trudna jak poniedziałek"

"Piosenka inspirowana sporem na temat miłości pomiędzy pewną Panią profesor a Wielkim Dyrygentem, dedykowana wszystkim kobietom, by pokochały siebie takimi, jakie są" - czytamy w opisie utworu "Dziewczyna trudna jak poniedziałek".

W teledysku widać wyraźnie o kogo chodzi - Krzysztof Skiba wciela się w postać przypominającą prof. Krystynę Pawłowicz, obecnie zasiadającą w Trybunale Konstytucyjnym, w latach 2011-2019 posłankę z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Wielki Dyrygent to z kolei Jurek Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To właśnie on na Przystanku Woodstock publicznie namawiał ówczesną posłankę, by "spróbowała seksu". Po kilku procesach ostatecznie Owsiak przeprosił za te słowa.

Autorem tekstu i wykonawcą piosenki jest Jacek Kawalec, za muzykę odpowiada Snajpi.

"Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest niezamierzone i przypadkowe" - taka plansza pojawia się na koniec teledysku.



Dodajmy, że Skiba prowadził "Rockową 60-tkę Jacka Kawalca" pod koniec września. W jednym z warszawskich klubów na scenie Jacek Kawalec świętował śpiewająco swoje okrągłe urodziny. Wykonał wtedy wielkie przeboje z repertuaru m.in. Joe Cockera, Led Zeppelin, Stinga, Czesława Niemena i The Rolling Stones.

"Jak my z Jackiem Kawalcem jesteśmy razem na scenie to ziemia drży, a okoliczne wróble robią w gacie podwójnie" - tak Krzysztof Skiba zapraszał na urodziny.

Jacek Kawalec - życie i twórczość

Aktor filmowy i teatralny z powodzeniem występował w telewizji (m.in. prowadzący "Randki w ciemno", polonista Tomasz Witebski w serialu "Ranczo", programy "Twoja twarz brzmi znajomo", "Jak oni śpiewają" i "Taniec z gwiazdami").

W 1984 roku Jacek Kawalec został absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Był aktorem kilku warszawskich teatrów: Komedia, Polskiego, Syrena i Kamienica. Na dużym ekranie debiutował w 1985 roku roku w obrazie "Okruchy wojny". Potem w kinie widzieliśmy go jeszcze w "Republice nadziei" (1986) Zbigniewa Kuźmińskiego i komedii Waldemara Szarka "O rany, nic się nie stało!".

W 1995 roku wydał album studyjny "Be My Love, Shakespeare", w którym śpiewa sonety Williama Szekspira. W ramach działań promujących płytę stworzył widowisko "Miłość to nie igraszka czasu", które otrzymało nominację do nagrody "Złotej Róży" na Światowym Festiwalu Programów Telewizyjnych "Róże Montreux".



- Po długiej niebytności w telewizji, nie ma wątpliwości, że serial poddał liftingowi moją przywiędłą nieco popularność. Dla aktora to nie jest bez znaczenia. Dobrze jest mieć świadomość, że uczestniczy się w produkcji, która ma tak pozytywny odbiór. To zdecydowanie korzystniejsze niż brylowanie w plotkarskich portalach - powiedział o roli w "Ranczo" Kawalec.

Jacek Kawalec - aktor dubbingowy

Warto także zaznaczyć, że Jacek Kawalec jest również uznanym aktorem dubbingowym. Użyczał głosu bohaterom takich produkcji jak "Epoka lodowcowa", "Odlotowy nielot", "Toy Story 3", czy "Gdzie jest Nemo".