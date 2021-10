Big Cyc i "Ostatni Don". Przebój sieci podbije antenę Radia Maryja?

"Ostatni Don" to nowa piosenka Big Cyca, opowiadająca o mającym duże wpływy i powiązania hierarsze kościelnym, który mimo stawianych zarzutów ciągle może spać spokojnie ( sprawdź! ).

"To także głos w sprawie kryzysu wiary i kształtu zdeformowanego Kościoła katolickiego, który bez zażenowania potrafi łamać przepisy prawa kanonicznego, zasady moralne i etyczne" - czytamy.

Autorem nagrania "Ostatni Don" jest lider Big Cyca - wokalista i basista Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (jest także współautorem scenariusza klipu). Za animowany teledysk odpowiada Studio Miha - Michał Kwiatkowski.

"Bo sami wiecie wino, kasa i koledzy / To przecież najważniejsza rzecz" - to fragment tekstu utworu, w którym pada słowo "dziwisz". To także nazwisko abp. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Jana Pawła II.

Tytuł "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" nosi także książka i głośny dokument Marcina Gutowskiego.

"Od jutra 'Ostatni Don' będzie power playem w naszym ulubionym radiu" - taki podpis widnieje pod najnowszym zdjęciem grupy Big Cyc, na którym muzycy pozują przed ulicznym billboardem reklamującym Radio Maryja.

Krzysztof Skiba "daje ostro" o Tadeuszu Rydzyku. Gdzie oglądać serial "Ekler"?

To nie pierwszy raz, kiedy Big Cyc piętnuje przedstawicieli Kościoła katolickiego. Za nami premiera pierwszego odcinka internetowego serialu komediowego "Ekler", w którym możemy odnaleźć odniesienia do postaci ojca Tadeusza Rydzyka (duchowny jest założycielem wspomnianego Radia Maryja i Telewizji Trwam). Akcja produkcji rozgrywa się w redakcji katolickiej telewizji "Wytrwamy", a głównym bohaterem i duchowym liderem jest postać "Ojca Przewodnika".



W obsadzie pojawiają się m.in.: Piotr Cyrwus, Bartłomiej Kasprzykowski, Aleksandra Szwed, Rafał Rutkowski, Beata Kawka i jeden z członków Big Cyca - Krzysztof Skiba. To właśnie on śpiewa piosenkę "Dawaj ostro", która promuje serial.