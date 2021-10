Akcja serialu satyrycznego "Ekler" rozgrywać się będzie w redakcji katolickiej telewizji "Wytrwamy", a głównym bohaterem i duchowym liderem jest postać "Ojca Przewodnika".



Produkcja będzie pojawiać się na YouTube, a w obsadzie zobaczymy m.in.: Piotra Cyrwusa, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Krzysztofa Skibę, Aleksandrę Szwed, Rafała Rutkowskiego oraz Beatę Kawkę.



To właśnie Skiba wykonał piosenkę "Dawaj Ostro", która promuje serial.

Skiba DAWAJ OSTRO

"A gdy kasa pełna jest / to osiągniesz każdy cel. / Kto zapłaci - jest zbawiony / Może d*mać cztery żony" - śpiewa Krzysztof Skiba w nowym utworze.



"'Ekler' jest satyrą na to, co mi się nie podoba, co wokół mnie jest wręcz niemoralne. Chcę żebyśmy przestali przymykać oko na to, że ten rząd traktuje nasz kraj jak dojną krowę" - mówiła w rozmowie z Newsweekiem Ewa Teliga, scenarzystka serialu.



Producentką "Ekleru" jest Beata Harasimowicz.



Premiera pierwszego odcinka "Ekleru" już 14 października.





