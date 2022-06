Dzień przed niespodziewaną śmiercią, Jacek "Budyń" Szymkiewicz (Pogodno, Babu Król) poinformował, że założył kolejny zespół, Monofon. W składzie grupy, znalazła się m.in. sekcja rytmiczna Lao Che.

Skład zespołu prezentuje się następująco: Michał "Dimon" Jastrzębski (perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal), Rafał Borycki (bas), Michał Wójcik (gitara), Halszka Nabira (kornet, instrumenty klawiszowe) i Jacek Szymkiewicz (wokal).

Muzycy zapowiedzieli, że już wkrótce opublikują pierwszy singel i informacje o dacie premiery debiutanckiej płyty, jednak śmierć wokalisty pokrzyżowała te plany. W maju ukazało się oficjalne stanowisko wytwórni Mystic Production.

"Szanowni, Drodzy - płyta zespołu Monofon miała pierwotnie ukazać się w czerwcu, a w tych dniach słuchalibyście pierwszego singla z albumu. Czujemy, że śmierć Jacka Szymkiewicza wymaga zwolnienia biegu, zatrzymania i refleksji. Wspólnie z zespołem, ale także w porozumieniu z rodziną Jacka, postanowiliśmy przesunąć jej premierę na jesień 2022. A płyta? Jest pięknie wydana i czeka na właściwy moment" - napisano w oświadczeniu.

Właśnie ukazał się pierwszy singel zespołu oraz poznaliśmy datę premiery płyty.

Utwór "Horror" zapowiada płytę "Monomiasto", która ukaże się 16 września 2022 roku.

"Zanim trafiliśmy do wielu różnych studiów nagraniowych, muzyka powstawała bardzo sprawnie w naszych mieszkaniach i salach prób, korespondencyjnie. Już podczas nagrywania zwróciliśmy się do klasycznych, analogowych rozwiązań, wbrew aktualnie przyjętym metodom pracy. Wykorzystaliśmy całą paletę klasycznych instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, smyczkowych i dętych, a cała produkcja to wynik wspólnej pracy wielu osób, które pojawiały się na naszej drodze" - mówi o płycie Michał "Dimon" Jastrzębski.

Wszystkie teksty na płytę napisał Budyń.

"Na początku była muzyka i to ona prosiła się o teksty. Kiedy już koledzy Jastrzębski i Borycki pokazali mi muzykę zapytałem o krajobraz emocjonalny, który towarzyszył im, kiedy muzykę pisali. Usłyszałem o życiu mężczyzn już po kryzysie wieku średniego, po przejściach czasem wykraczających poza dobry smak i granice finezji w zezwierzęceniu" - mówił o nich przed śmiercią.

"O powrocie do punktu, z którego wyruszyli na te wszystkie niesamowite przygody. O dystansie, który sprawia że nieszczęścia stają się lżejsze, a z czasem zamieniają się w żart, który katastrofom przydaje piękna rodem z greckiej tragedii. Otworzyłem więc memuary moich przygód i na światło dzienne wyciągnąłem te, które w tym samym sosie były umazane. Historie o burzach z piorunami, szybkich samochodach, włoskiej kuchni i psychologii" - dodał muzyk.

Jacek "Budyń" Szymkiewicz nie żyje. Wielka strata dla polskiej muzyki

Jacek "Budyń" Szymkiewicz zmarł w nocy z 11 na 12 kwietnia 2022 roku. O śmierci muzyka poinformowała żona.

"Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym moc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku artysty.

W 1996 roku założył zespół Pogodno ( posłuchaj! ), z którym w różnych składach wydał takie przeboje jak "Pani w obuwniczym" ( posłuchaj! ), "Orkiestra", czy "Uśmiech się".

Szymkiewicz nagrał też dwie solowe płyty: "Kilof" i "Baset", brał udział w nagraniach takich projektów jak Babu Król, Nowa Fala Polskiego Dancingu.

Pogrzeb muzyka odbył się 20 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

Jacek Szymkiewicz został pośmiertnie nagrodzony Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości.