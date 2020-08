J Balvin dochodzi do siebie po zakażeniu koronawirusem. "To nie jest żart"

J Balvin to kolejna gwiazda, która była zakażona koronawirusem. Wokalista swoją walkę z chorobą nazwał skomplikowaną.

J Balvin potwierdził, że został zakażony koronawirusem /Emma McIntyre /Getty Images

O zakażeniu i kwarantannie J Balvin poinformował podczas gali Premios Juventud 2020. W trakcie transmisji wyemitowano jego nagranie z domu.



Wideo instagram

"Dochodzę do siebie po COVID-19. To były dla mnie trudne dni, bardzo skomplikowane. Czasami nie myślimy o tym, że możemy to złapać i nagle sprawy przybierają zły obrót" - tłumaczył

Gwiazdor przestrzegł też przed lekceważeniem wirusa. "Chciałbym przekazać wszystkim moim fanom, zwłaszcza młodym. To nie są żarty. Wirus istnieje i jest niebezpieczny" - dodał.



J Balvin to kolumbijski gwiazdor muzyki pop, mający na swoim koncie takie hity jak: "Mi Gente", X", "Ay Vamos" i "Con Altura" (wszystkie mają ponad miliard wyświetleń na Youtube). Piosenkarz cieszy się sporą popularnością również w Polsce. W 2019 roku wystąpił na Open'er Festival.



W Kolumbii z powodu koronawirusa zmarło 15 tys. osób, a zakażonych zostało ponad 470 tys.