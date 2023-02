Sonder, czyli duet na który składają się wokalistka i producentka Ivva oraz beatboxer i producent Muzaman. Tworzą alternatywną muzykę elektroniczną, która czerpie garściami z drum’n’bassu, popu oraz r’n’b.

Dwójka muzyków ma na swoim koncie solowe wydawnictwa. Ivva wydała "This album does not exist", a Muzaman ".niceguy" oraz "Sztuki audiowizualne", na których spotkali się pierwszy raz wspólnie w utworze ‚Rabbit hole’. Fakt, że oboje pochodzą z różnych muzycznych światów daje im możliwość tworzenia eklektycznych numerów przechodzących przez całe spektrum różnych emocji.

Ivva i Muzaman wracają jako Sonder. Posłuchaj piosenki "Nie dam się złamać"

"Nie dam się złamać" to debiutancki singel duetu zapowiadający też przyszłe działania duetu. Jest to numer, który pokazuje czego możemy spodziewać się po twórcach. Pięknego głosu, syntetycznych brzmień oraz beatboxu w tle, a wszystko to zmixowane w elektryczne brzmienia.

Ivva i Muzaman nie chcą się dać zaszufladkować, dlatego chcą brać inspirację z różnych gatunków, a dobór podbudowującego utworu na debiut w styczniu nie jest przypadkowy.

