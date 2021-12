It's July Already prezentują "Omnibus". Sprawdź nową płytę!

Wiadomości

Krakowska grupa It's July Already wydała drugi album zatytułowany "Omnibus". Skąd jego nazwa? Omnibus to w literaturze określenie dzieł zebranych z jakiegoś okresu, a tym właśnie jest ten album. Czy oznacza to, że jest kompilacją? Nie do końca, bo znajdą się na nim 4 niepublikowane dotąd utwory, między innymi single "Engineers" i "Miracles".

Zespół It's July Already wydał nową płytę /Magdalena Tracz /materiały promocyjne