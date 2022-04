Ironhawk na wojennej ścieżce. Debiutancki album "Ritual Of The Warpath" gotowy

"Ritual Of The Warpath", debiutancki longplay punk / heavy / speedmetalowego tria z Tasmanii, trafi na rynek 30 czerwca. Jej wydaniem zajmie się niemiecka Dying Victims Productions, która szykuje edycję CD, wersję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Wyjaśnijmy, że trio Ironhawk tworzą grający na gitarze wokalista Simön Slaughter, basistka Ange Upstart oraz perkusista Mitch Bästärd. Dodajmy również, że działająca od 2012 roku grupa z antypodów ma już w swoim dorobku dwie EP-ki: "Boozehounds From Hell" (2014 r.) i "Cemetery Of Steel" (2017 r.).

Żywiołowa, rozpędzona muzyka Ironhawk powinna w równym stopniu przypaść do gustu zarówno fanom klasyków metalu z Motörhead i Venom, jak i miłośnikom D-beatu, hardcore'u i crust punka pokroju Discharge, The Exploited czy Amebix.

Z premierową kompozycją "Signal To Oblivion" Ironhawk możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Ironhawk - Signal to Oblivion (Ritual of the Warpath 2022)

Oto lista utworów albumu "Ritual Of The Warpath":

1. "The Final Crusade"

2. "Signal To Oblivion"

3. "Into The Circle"

4. "Sanctimony"

5. "Eternal Winter"

6. "Dark Age"

7. "Escape From The Void"

8. "Doomsday Rider"

9. "Gates Of Beyond"

10. "Ritual Of The Warpath".