Iron Savior: Sprawdź tytułowy utwór z nowego albumu "Firestar"

"Firestar" będzie już 15. studyjnym albumem Iron Savior, którego początki sięgają połowy lat 90. Nagrania, miks i mastering odbyły się w Powerhouse Studio w rodzinnym Hamburgu, gdzie nad wszystkim czuwał Piet Sielck, grający na gitarze wokalista i założyciel Iron Savior. Okładkę - po raz kolejny - zaprojektował kolumbijski artysta Felipe Machado Franco.

Nowa płyta Niemców będzie mieć swą premierę 6 października nakładem rodzimej AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Longplay "Firestar" promuje już singel do tytułowej kompozycji. Możecie jej posłuchać poniżej:

Clip Iron Savior Firestar (Lyric Video)

Iron Savior - szczegóły albumu “Firestar" (tracklista):

1. "The Titan"

2. "Curse Of The Machinery"

3. "In The Realm Of Heavy Metal"

4. "Demise Of The Tyrant"

5. "Firestar"

6. "Through The Fires Of Hell"

7. "Mask, Cloak And Sword"

8. "Across The Wastelands"

9. "Rising From Ashes"

10. "Nothing Is Forever"

11. "Together As One".