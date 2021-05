Tytuł albumu to "Jutro", ale możesz posłuchać go już dziś! Najnowsze wydawnictwo zespołu Ira trafiło do sklepów oraz serwisów cyfrowych. Album promują single "W górę patrz", "Zimowa" i "Planety".

Ira powraca z nowym albumem

Po pięciu latach, kiedy to w 2016 roku pojawiła się ostatnia płyta zespołu Ira pt. "My", czas na kolejną odsłonę muzyczną.

To już dwunasty album studyjny zespołu. Na półki sklepowe oraz do serwisów muzycznych trafił długo wyczekiwana płyta o dość wymownym tytule pt. "Jutro".

Wokalista zespołu Artur Gadowski nie zdradza, co się pod nim kryje. "Być może tytuły piosenek znajdujących się na krążku, takie jak 'Chciałbym', 'Nowy świat', 'Pętla czasu', 'Nienawiść' czy 'Piękny kraj' mogą dać odpowiedź?" - czytamy w zapowiedzi.

Single pojawiające się na płycie, takie jak "W górę patrz" czy "Zimowa", doczekały się klipów, które wyreżyserował sam Artur Gadowski.

Clip IRA Zimowa

Na płycie znaleźć można balladowe utwory, ale ku radości wiernych fanów zespołu nie zabrakło też mocnego gitarowego grania. Muzykę do większości piosenek napisali Sebastian Piekarek wraz z Piotrem Koncą i Marcinem Limkiem, zaś teksty stworzyli Artur Gadowski oraz Wojciech Byrski.