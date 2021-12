IRA świętuje 30-lecie płyty "Mój dom". Zobacz wyjątkowy dokument!

Grupę IRA założył w Radomiu gitarzysta Kuba Płucisz. Nazwa po łacinie oznacza gniew. W pierwszym składzie poza liderem pojawili się wokalista Artur Gadowski, basista Dariusz Grudzień, perkusista Wojtek Owczarek i grający na klawiszach Grzegorz Wawrzeńczyk, który jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty został zastąpiony przez Tomasza Bracichowicza.

Lata 90. to kolejne zmiany składu, koncerty (w tym choćby trasa po ZSRR) i wydanie pierwszego albumu zatytułowanego po prostu "Ira".

Przełomem była druga płyta "Mój dom" (1991), która przyniosła przeboje "Mój dom", "Nie zatrzymam się", "Nadzieja" i "Bierz mnie" i do dziś uznawana jest za największe osiągnięcie grupy. W nagraniach udział wzięli: Gadowski, Płucisz, Owczarek, gitarzysta Piotr Łukaszewski i basista Piotr Sujka.

Reklama

Z okazji 30-lecia płyty, w sieci pojawił się wyjątkowy film dokumentalny.



Film "Mój Dom - 30 lat płyty zespołu IRA", opowiada o kulisach powstawania krążka. Po raz pierwszy od wielu lat, o pracy nad płytą wspólnie opowiadają muzycy, którzy ją tworzyli oraz Leszek Kamiński, który "Mój dom" wspólnie z zespołem wyprodukował, Jurek Owsiak, Piotr Metz i Darek Majewski.



W zwiastunie Jurek Owsiak wspomina czym dla niego był utwór tytułowy z płyty.



Wideo "Mój dom" - 30 lat płyty zespołu IRA (historia powstania albumu)

"'Mój dom' był jak taki hymn. On się w słowach, w tym co oni spiewali, odnosił się do sytuacji takiej, która jest. On naprawdę oddawał takiego ducha: No mógłbym być teraz w USA, ale nie chcę" - mówi Owsiak.

"To jest taki utwór, o którym, w momencie jak go usłyszałem, pomyślałem: 'To jest przebój'. On jest. Nie to, że będzie przebojem. Jest. Nie ma siły" - wspomina Gadowski.



Autorami filmu jest dwoje fanów zespołu, Monika Śmielak i Robert Śmielak.



Film swoją premierę miał 8 grudnia 2021 i można go obejrzeć na YouTube.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba Płucisz o powrocie do grania INTERIA.PL