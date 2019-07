Insomnium: Fińska melancholia (nowa płyta "Heart Like A Grave")

Fińska grupa Insomnium zarejestrowała ósmy album.

Insomnium szykują nową płytę

Za mastering nowej płyty melodyjnych deathmetalowców z Finlandii odpowiadał szwedzki fachowiec Jens Bogren.

Tematyka "Heart Like A Grave" nie należy do najweselszych.

“Ideą przyświecającą temu albumowi było dotarcie do sedna fińskiej melancholii. Inspirowaliśmy się najbardziej ponurymi i najsmutniejszymi pieśniami, poematami i opowieściami, które w najprawdziwszy sposób oddają istotę północnej posępności i mroku. Krainy, gdzie mróz pustoszy plony i wkrada się w dusze, lato kończy się zanim w ogóle się rozpocznie, żona odchodzi, braciszek umiera w śniegu w Boże Narodzenie, a młodość na zawsze przepadła" - z właściwą Finom pogodą ducha napisali muzycy Insomnium.

Będzie to zarazem pierwszy album Insomnium z udziałem nowego gitarzysty Janiego Liimatainena.

Płyta "Heart Like A Grave" ujrzy światło dzienne 4 października nakładem Century Media Records.

Oto program albumu “Heart Like A Grave":

1. "Wail Of The North"

2. "Valediction"

3. "Neverlast"

4. "Pale Morning Star"

5. "And Bells They Toll"

6. "The Offering"

7. "Mute Is My Sorrow"

8. "Twilight Trails"

9. "Heart Like A Grave"

10. "Karelia".