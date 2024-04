Pierwsza edycja Inside Seaside miała miejsce w 2023 r. Już wtedy festiwal był czymś przełomowym. Było to jedno z niewielu takich wydarzeń, odbywające się jesienią. Festiwale muzyczne w Polsce zwykle są planowane na sezon letni, a koncerty mają miejsce na otwartej przestrzeni. Inside Seaside okazał się wielkim, halowym wydarzeniem, które przełamało lody. Zgromadził tłumy osób w środku listopada na hali AmberExpo w Gdańsku. Było to dwudniowe święto muzyki, na którym zawitały zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy.

Organizatorzy Inside Seaside planują powtórzyć zeszłoroczny sukces. Druga edycja ma odbyć się 9 i 10 listopada. Do jesieni coraz bliżej, więc spieszą z ogłoszeniami. Już pod koniec 2023 r. podali nazwę pierwszego zespołu, który wystąpi w Gdańsku. Jest to brytyjsko-irlandzki zespół punk rockowy Idles. W lutym fani dowiedzieli się, że na Inside Seaside będą mogli zobaczyć także australijskiego artystę RY X. Headliner na drugi dzień festiwalu został ogłoszony w marcu. Okazała się nim grupa Black Pumas, łącząca w swoich rytmach soul i R&B. Wystąpią w Polsce po raz pierwszy.

Inside Seaside spieszy z nowymi ogłoszeniami

Wczoraj pojawiło się kolejne ogłoszenie, które zachęciło wiele osób do udziału w festiwalu. Na Inside Seaside wystąpi zespół The Last Dinner Party. Jest to glam rockowa kobieca grupa, która zawita w Polsce po raz pierwszy. Artystki inspirują się gotykiem, zadymionymi klubami wschodniego Londynu i nową falą. W ich muzyce nie brakuje drapieżności i kobiecej siły. Dzięki swojej debiutanckiej płycie "Prelude to Ecstasy" zasłynęły w świecie muzycznym i zwróciły na siebie uwagę krytyków. Single z tego albumu, takie jak "Nothing Matters", "Sinner", czy "On your Side" podbiły gitarowe listy przebojów. Fani nie kryją podekscytowania. "Zrobiliście mi dzień" - pisze pod ogłoszeniem użytkowniczka Instagrama. "No jest wysoko Panie i Panowie" - dodaje kolejny internauta.

Organizatorzy Inside Seaside 16 kwietnia opublikowali także nową informację odnośnie biletów. "W związku z dużym zainteresowaniem karnetami, uruchamiamy sprzedaż biletów jednodniowych" - piszą w ogłoszeniu. Aktualne ceny wejściówek prezentują się w następujący sposób: 299 zł za bilet jednodniowy i 449 zł za karnet na cały festiwal. Można zakupić je za pośrednictwem bileterii Eventim.