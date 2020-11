Inna radzi sobie z rozstaniem. Zobacz teledysk "Pretty Thoughts"

Życie osobiste rumuńskiej gwiazdy muzyki tanecznej o pseudonimie Inna od dawna jest tematem plotkarskich mediów, jednak sama wokalistka przez długi czas milczała na ten temat.

Inna w teledysku "Pretty Thoughts" /

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu, sprawdź) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.

Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski (zobacz!) z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Clip Inna Yalla

Teraz Inna zaprezentowała teledysk do nowego singla "Pretty Thoughts", który powstał we współpracy z niemieckim muzykiem i influencerem - Henrim Purnellem. Produkcją zajęło się Nobody Cares, a teledysk został stworzony przez Alexa Muresana w CORE, systemie opracowanym przez RADAR (Romanian Artists Developing Alternative Realities).

Utwór opowiada o radzeniu sobie z rozstaniem. "To było niesamowite doświadczenie, cudownie kręciło się ten klip w tak fajnym systemie jak CORE. Miłego oglądania 'Pretty Thoughts!'" - zachęca Inna.

Clip Inna Pretty Thoughts - & Henri Purnell x Nobody Cares

Wokalistka przez 10 lat spotykała się ze swoim menedżerem Lucianem Ștefanem Gîtiță. W 2013 r. związała się z amerykańskim fotografem Johnem Perezem (plotkowano nawet o zaręczynach). Choć Inna raczej stroni od informowania o jej życiu prywatnym, niedawno przyznała, że znów jest szczęśliwie zakochana - jej wybrankiem jest rumuński raper o pseudonimie Deliric.

W tym roku Rumunka wydała piosenki "Call Me Now" z Michaelem Calfanem, "Not My Baby", "Read My Lips" (gościnnie kolumbijska wokalistka Farina), "Sober", "Nobody", "VKTM" z Sickotoyem i TAG, czy utwór "Discoteka" z Minelli.

20 listopada do sprzedaży ma trafić nowa EP-ka "Dance Queen's House".

Clip Inna Read My Lips - x Farina

W połowie września rumuńska gwiazda zadebiutowała jako jedna z jurorek pierwszej tamtejszej edycji telewizyjnego show "The Masked Singer", który wcześniej podbił serca widzów w m.in. Korei Południowej, Tajlandii, Indonezji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech.

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Ostatni album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim.

Instagram Post

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma ponad 10,9 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,4 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,9 mln.

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.

Clip G Girls Call The Police

Instagram Post