Inferno po nagraniach albumu "Paradeigma"

Blackmetalowa grupa Inferno z Czech opublikuje w maju nową płytę.

Zespół Inferno przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Ósmy album Czechów o wszystko mówiącym tytule "Paradeigma (Phosphenes Of Aphotic Eternity)" powstał w praskim studiu KSV.

Miksem i masteringiem zajął się irlandzki producent Stephen Lockhart w swoim Studio Emissary na Islandii. Autorem okładki jest Elijah Tamu.

Pierwsza od czterech lat płyta Inferno ujrzy światło dzienne 7 maja nakładem francuskiej Debemur Morti Productions (winyl, na CD w digipacku, cyfrowo).

Premierowej kompozycji "The Wailing Horizon" awangardowych blackmetalowców z Inferno możecie posłuchać poniżej:

Wideo Inferno - The Wailing Horizon

Oto program albumu "Paradeigma (Phosphenes Of Aphotic Eternity)":

1. "Decaying Virtualities Yearn For Asymptopia"

2. "The Wailing Horizon"

3. "Descent Into Hell Of The Future"

4. "Phosphenes"

5. "Ekstasis Of The Continuum"

6. "Stars Within And Stars Without Projected Into The Matrix Of Time".