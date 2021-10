Infected Rain: Album "Ecdysis" na początku 2022 roku

"Ecdysis", piąty longplay mołdawskiego kwintetu spod znaku progresywnego modern metalu, wyprodukował ponownie Valentin Voluta.

W utworze "The Realm Of Chaos" wystąpiła gościnnie Heidi Shepherd, jedna z dwóch wokalistek kalifornijskiej grupy Butcher Babies z Los Angeles.

Nowy album Infected Rain, na którego czele stoi wokalistka Lena Scissorhands, trafi na rynek 7 stycznia 2022 roku nakładem austriackiej Napalm Records (trzy wersje winylowe, CD w digipacku, drogą elektroniczną).

Następcę longplaya "Endorphin" (2019 r.) pilotuje singel "Postmortem Pt. 1", do którego nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Infected Rain Postmortem Pt. 1

Oto program albumu "Ecdysis":

1. "Postmortem Pt. 1"

2. "Fighter"

3. "Longing"

4. "Goodbye"

5. "The Realm Of Chaos"

6. "Everlasting Lethargy"

7. "These Walls"

8. "Showers"

9. "November"

10. "Never The Same"

11. "Nine, Ten"

12. "Postmortem Pt. 2".