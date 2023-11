In Vain z nowym kontraktem i płytą "Back To Nowhere"

Pierwszym owocem współpracy power / heavymetalowej grupy z wytwórnią z Madrytu będzie "Back To Nowhere", szósty longplay In Vain. Następca płyty "All Hope Is Gone" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 8 lutego 2024 roku (CD, cyfrowo).

Dodajmy, że nową twarzą w składzie In Vain jest pochodzący z Barcelony gitarzysta Julio Abadía, który wstąpił w szeregi zespołu w roku 2022.



Hiszpanie opublikowali niedawno premierową kompozycję "Metal Enlightenment". Możecie jej posłuchać poniżej:

Wideo IN VAIN - Metal Enlightenment [2024]

In Vain - szczegóły albumu "Back To Nowhere" (tracklista):

1. "Story Of A Lie"

2. "For The Fallen"

3. "The Force Of Thunder"

4. "Never Live Again"

5. "The Blind Man"

6. "Metal Enlightenment"

7. "Days Of Glory"

8. "Back To Nowhere"

9. "The Last Breath Of Freedom"

10. "Dreaming Awake"

11. "Sacred Bond".