In Flames: Wideo "I, The Mask" przed koncertem na Mystic Festival

Poniżej możecie zobaczyć tekstowe wideo do tytułowego utworu z nadchodzącej płyty "I, The Mask" grupy In Flames. Szwedzka formacja będzie jedną z gwiazd Mystic Festival w Krakowie.

Anders Fridén (In Flames) w akcji /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Jak już informowaliśmy, album "I, The Mask" trafi do sklepów 1 marca.

Clip In Flames I, The Mask (LYRIC VIDEO)

Zespół podzielił się już fanami dwiema kompozycjami, czyli "I Am Above" i "(This Is Our) House". W teledysku do pierwszej z nich wystąpił znany m.in. z serialu "Mr. Robot", szwedzki aktor Martin Wallström, z kolei w wideoklipie do drugiej wykorzystano ujęcia ze szwedzkiego Borgholm Brinner (Borgholm Płonie), festiwalu organizowanego przez In Flames, którego pierwsza edycja odbył się w 2018 roku.

Teraz muzycy wypuścili tekstowe wideo do tytułowego utworu.



12 utworów, które znajdziemy na nowym albumie podopiecznych Nuclear Blast Records, wyprodukował nominowany do nagrody Grammy Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead), fachowiec czuwający także nad brzmieniem "Battles", poprzedniej płyty In Flames z 2016 roku.



Za miks i mastering odpowiadają z kolei dwaj laureaci nagrody Grammy, odpowiednio Chris Lord-Alge (Cheap Trick, Linkin Park) i Ted Jensen (Pantera, Eagles, Guns N' Roses).



Okładkę, na której widnieje Jesterhead, maskotka In Flames, zaprojektował artysta Blake Armstrong.



Dodajmy, że w tym roku pełnoprawnymi członkami grupy z Goeteborga zostali dwaj Amerykanie: perkusista Tanner Wayne i basista Bryce Paul Newman. Obu usłyszymy na "I, The Mask".



Przypomnijmy, że In Flames będą jedną z gwiazd Mystic Festival (25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników).



In Flames i "I Am Above":

Clip In Flames I Am Above

In Flames w "(This Is Our) House":



Clip In Flames (This is Our) House (Lyric Video)