Imperial Triumphant po nagraniach albumu "Spirit Of Ecstasy"

Piąta płyta awangardowo-eksperymentalnego tria spod znaku black / death metalu ujrzy światło dzienne 22 lipca w barwach niemieckiej Century Media Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz w wersji cyfrowej.

Na nowym longplayu Imperial Triumphant, podobnie jak na poprzednich, nie zabrakło licznego grona gości. Wśród zaproszonych muzyków znaleźli się Kenny G (saksofon sopranowy), Max Gorelick (gitara prowadząca), Alex Skolnick (z Testament; gitara prowadząca), Trey Spruance (gitara prowadząca), Andromeda Anarchia i Sarai Woods (chórki), Yoshiko Ohara (z Bloody Panda; wokal), J. Walter Hawkes (puzon), Ben Hankle (trąbka), Percy Jones (bas), kwartet smyczkowy Seven)Suns, Colin Marston (z Behold The Arctopus, Dysrhythmii, Krallice, Gorguts; elektroniczna perkusja), Jonas Rolef (wokal) i Snake (z kanadyjskiego Voivod), który zaśpiewał w utworze "Maximalist Scream".

Przypomnijmy, że Imperial Triumphant zagrają 4 czerwca w ramach Mystic Festival, który rozpocznie się dwa dni wcześniej na terenie Stoczni Gdańskiej.

Album "Spirit Of Ecstasy" pilotuje już wspomniana kompozycja "Maximalist Scream". Nakręcony o niej teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Maximalist Scream - feat. Snake/Voivod

Na płycie "Spirit of Ecstasy" znajdziemy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Chump Change"

2. "Metrovertigo"

3. "Tower Of Glory, City Of Shame"

4. "Merkurius Gilded"

5. "Death On A Highway"

6. "In The Pleasure Of Their Company"

7. "Bezumnaya"

8. "Maximalist Scream".