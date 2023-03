Immortal: Na przełaj przez Blashyrkh (szczegóły nowej płyty "War Against All")

Przypomnijmy, że pierwsze wzmianki o 10. longplayu słynnej blackmetalowej grupy z Norwegii wyciekły do sieci już we wrześniu ubiegłego roku. Dziś wiemy już z całą pewnością, że pierwszy od pięciu lat album Immortal ujrzy światło dzienne 26 maja nakładem Nuclear Blast Records (CD, na winylu, cyfrowo, limitowany boks).

Autorem całości muzyki i tekstów na "War Against All" jest Harald "Demonaz" Nævdal, grający na gitarze wokalista i założyciel Immortal, którego wspomogli sesyjnie Ice Dale z Enslaved na basie, oraz perkusista Kevin Kvåle z Gaahls Wyrd. W powstaniu "War Against All" nie miał zatem swego udziału Reidar "Horgh" Horghagen, wieloletni szwedzki bębniarz Immortal, z którym Demonaz pozostawał w sporze co do praw do nazwy zespołu; norweski urząd patentowy orzekł, iż prawa do nazwy Immortal należą do zespołu jako całości, nie zaś do jego poszczególnych członków.



Nagrania odbyły się w studiu Earshot & Conclave w Bergen, gdzie za konsoletą zasiedli Herbrand Larsen i Arve Isdal, kolejni dwaj muzycy kojarzeni z vikingmetalowym Enslaved. Mastering wykonano w studiu Solslottet pod okiem Ivera Sandøya z - a jakże! - Enslaved. Okładkę zaprojektował szwedzki artysta Mattias Frisk.

We wtorek, 21 marca, Immortal opublikował singel do tytułowej kompozycji z nowego longplaya. "'War Against All' to pierwszy utwór, który skomponowałem na ten album. To szybki numer z riffami inspirowanymi tym, co grałem na 'Battles In The North' (pomnikowym albumie Immortal z 1995 r.). Tekst, jak na rozpoczynający płytę utwór przystało, ma bitewny nastrój z Blashyrkh (fikcyjnej krainy z tekstów zespołu). Mroźne, surowe i rozpędzone batalistyczne kompozycje są dla mnie wszystkim. Nigdy nie wyrzeknę się dawnych czasów ani nie zawiodę fanów zwalnianiem tempa" - zapewnił Demonaz.

"Immortal wciąż gra w stylu ustalonym i określonym na naszych pierwszych płytach. To szybki, wściekły i potężny Blashyrkh metal - jedyny właściwy sposób! Immortal nigdy nie narażał na szwank swojego pierwotnego wcielenia, co wraz z każdym nowym materiałem oznacza zabieranie fanów na wyprawę przez Blashyrkh z naszą najbardziej ponurą i mroczną muzyką. Te utwory nie stanowią wyjątku. Jestem dumny z końcowego wyniku i wyrazistego brzmienia" - dodał lider Immortal.

Z wielce obiecującym singlem "War Against All" Immortal możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "War Against All":

1. "War Against All"

2. "Thunders Of Darkness"

3. "Wargod"

4. "No Sun"

5. "Return To Cold"

6. "Norlandihr"

7. "Immortal"

8. "Blashyrkh My Throne".