Immortal nagrał nowy album? Wyciekły pierwsze szczegóły

W internetowym sklepie niemieckiej Nuclear Blast Records, wydawcy słynnych blackmetalowców z Norwegii, przez chwilę można było zobaczyć okładkę, listę kompozycji oraz datę premiery "War Against All", pierwszego od czterech lat longplaya Immortal. Wieści te znikły jednak szubko ze strony wytwórni z Donzdorfu. Sęk w tym, że w sieci nic nie ginie.

Z opublikowanych informacji wynikało, że "War Against All", 10. album Immortal, miałby trafić na rynek już 7 października.



Zagadką pozostaje jednak sporna kwestia dotycząca batalii o prawa do nazwy zespołu, która zaistniała w 2020 roku pomiędzy Haraldem "Demonazem" Nævdalem, grającym na gitarze wokalistą i założycielem grupy a Reidarem "Horghiem" Horghagenem, perkusistą Immortal.

Przypomnijmy, że 2019 roku Demonaz zarejestrował w norweskim urzędzie patentowym nazwę Immortal na swoje nazwisko, uzyskując wyłączne prawa do jej używania. Horgh odwołał się od tej decyzji, w konsekwencji czego urząd patentowy orzekł, iż prawa do nazwy Immortal należą do zespołu jako całości, nie zaś do jego poszczególnych członków. Od tamtego czasu sprawa funkcjonowania formacji z Bergen pozostawała niewiadomą.

Dodajmy, że dobrze oceniany album "Northern Chaos Gods" z 2018 roku był pierwszą płytą Immortal po rozstaniu z charyzmatycznym frontmanem Abbathem, który dokładnie w ten samej kwestii - bez powodzenia - spierał się sądowo z Demonazem i Horghiem. Od 2015 roku Olve Eikemo z powodzeniem realizuje się we własnym zespole Abbath.

Wziąwszy jednak pod uwagę informacje, które wyciekły do sieci, niewykluczone, że Demonaz i Horgh doszli ostatecznie do porozumienia.



Oto lista utworów albumu "War Against All" Immortal, która pojawiła się na stronie wydawcy Immortal:

1. "War Against All"

2. "Thunders Of Darkness"

3. "Wargod"

4. "No Sun"

5. "Return To Cold"

6. "Nordlandihr"

7. "Immortal"

8. "Blashyrkh My Throne".



Tytułową kompozycję z płyty "Northern Chaos Gods" Immortal możecie sobie przypomnieć poniżej: